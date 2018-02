3 SHARES Delen Tweet

AS Roma wil in de zomer een poging wagen om een Feyenoord te contracteren. Volgens het medium Calciomercato gaat het om Tyrell Malacia. De jongeling maakt grote stappen in De Kuip en dat valt ook op buiten onze landsgrenzen: hij debuteerde dan ook sterk in de Champions League tegen Napoli.

De Telegraaf meldde eerder al: “Hoog bezoek in De Kuip bij de kwartfinale tegen PSV. Het Italiaanse Fiorentina, AS Roma en een vijftal Duitse clubs uit de top van de Bundesliga gebruikten het midweekse duel in Rotterdam voor een razendsnelle spionagetrip bij Feyenoords nieuwe revelatie Tyrell Malacia. Ook in het buitenland is doorgedrongen dat de 18-jarige linksback zich geweldig staande houdt in het elftal van Feyenoord. Malacia is nog junior, maar speelt nu al enkele maanden in de basis en geeft veel energie aan de ploeg.”