0 SHARES Delen Tweet

In de afgelopen transferperiode vertrokken Miguel Nelom en Michiel Kramer bij Feyenoord. Ze haalde daarentegen Robin van Persie terug naar het oude nest. Komende zomer lijkt het nog drukker te gaan worden in Rotterdam-Zuid. Renato Tapia is ook zeer gewild op de transfermarkt.

We maakten al eerder melding van de interesse van het Franse Olympique Marseille in een deal met Feyenoord en klaarblijkelijk is de Ligue 1-ploeg de multifunctionele Peruviaan nog niet vergeten. In de winter zat een transfer er niet in, maar volgens de Franse roddelmedia gaat L’OM het over een paar maanden weer proberen. Aan het einde van het lopende voetbalseizoen wil men een aanbieding ter waarde van 10 miljoen euro bij technisch directeur Martin van Geel neerleggen.