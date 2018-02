4 SHARES Delen Tweet

Ajax won gisteren in de eigen Amsterdam ArenA met 3-1 van NAC Breda. Hakim Ziyech werd in de wedstrijd uitgefloten door zijn eigen publiek en dat irriteerde hem mateloos. In de slotfase schoot hij nog wel een vrije trap binnen en haalde zo zijn gram. Volgens het Algemeen Dagblad denkt de spelmaker aan een transfer in de zomer.

Het medium schrijft vandaag: “Hakim Ziyech kan Daley Blind, Gregory van der Wiel en Joël Veltman een hand geven. De smaakmaker van Ajax speelde een van zijn zwakste wedstrijden in Amsterdamse dienst en maakte – na Roda JC-thuis – tegen NAC Breda (3-1) opnieuw kennis met het kritische deel van het Ajax-publiek, dat de eergevoelige middenvelder richting de uitgang van de Arena floot. Ziyech is een geniale speler, maar ook een populaire kop van Jut. De verklaring? Zijn lichaamstaal roept ergernis op. Je kunt van hem genieten, maar je een minuut later weer aan hem storen. De verongelijktheid is bij Ziyech altijd dichtbij. Die van het publiek daarmee ook.”

Men gaat verder: “In het achterhoofd van Ziyech zit een zomers vertrek bij Ajax. Het liefst na een WK waarop hij zich met de nationale ploeg van Marokko heeft laten gelden. Maar juist daarom moet Ziyech zich vooral bezighouden met zijn spel. Hij weet dat zijn gedrag onder een vergrootglas ligt. Zoals dat voor elke Ajacied geldt, maar zeker bij de sterspelers.”