Er is de laatste tijd de nodige kritiek op Hakim Ziyech bij Ajax. Hij lijkt bezig aan zijn laatste seizoen bij de Amsterdammers en technisch directeur Marc Overmars lijkt al te weten wie zijn vervanger moet worden.

Voetbal International schrijft: “Behalve Onana en Veltman lijkt ook Ziyech bezig aan zijn laatste maanden bij Ajax. De creatieve middenvelder is de architect van de ploeg. Komende zomer lonkt voor hem het WK met Marokko. Na de doorbraak bij sc Heerenveen, twee seizoenen FC Twente en twee jaar Ajax is Ziyech klaar om zijn grenzen te verleggen en komende zomer, als hij 25 jaar is, zijn vleugels uit te slaan. Hij wordt in de Eredivisie allang niet meer wekelijks geprikkeld, waardoor het bij vlagen overslaat in een nonchalante houding en hij, zoals tegen NAC Breda, zijn gewenste niveau niet haalt.”

Het blad gaat verder: “Met de aanwezigheid van Van Leer en Kristensen heeft Ajax al ingespeeld op de nabije toekomst. De interesse in Zakaria Labyad past ook binnen die handelswijze. Zijn naam zal richting het einde van het seizoen opnieuw met regelmaat passeren wanneer de opvolging van Ziyech ter sprake komt. Ten Hag maakt er geen geheim van dat hij zeer gecharmeerd is van de kwaliteiten van Labyad en hem minimaal bij de topdrie van Nederland ziet spelen.”