Het Feyenoord van Giovanni van Bronckhorst presteert de laatste tijd zeer ondermaats. Ook spits Nicolai Jorgensen komt niet uit de verf en volgens het medium Voetbal International lijkt er misschien wel een opvallende spelerswissel aan te komen.

In de afgelopen wedstrijd van de regerend landskampioen van de Eredivisie tegen VVV-Venlo haalde oefenmeester Giovanni van Bronckhorst de bovengenoemde Deen in de slotfase naar de kant. Die beslissing leverde de coach veel kritiek op en VI bericht: “De wissel maakte verder ook wel wat duidelijk. Van Bronckhorst is blijkbaar niet zo heel tevreden over Jörgensen. Sinds de winterstop scoorde de spits nog niet en was hij ook niet verantwoordelijk voor assists. De topschutter van vorig seizoen staat momenteel pas op zeven treffers, al speelde hij niet alles vanwege een blessure. Op zijn beurt maakte de Deen weer duidelijk dat hij ook niet tevreden is over zijn trainer. Na zijn wissel spreidde hij zijn armen vol onbegrip en er kon nog net een half vuistje van af toen Van Bronckhorst hem wilde bedanken.”

Het blad gaat verder: “Jörgensen wenste er verder niet op in te gaan. Een dag eerder (op vrijdag) stelde hij zich al professioneel op door niet te zeuren over een misgelopen transfer naar Newcastle United. Hij had en heeft het naar zijn zin De Kuip.” Gaat hij zo door, dan wordt hij vermoedelijk echter snel vervangen door Van Persie.