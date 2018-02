0 SHARES Delen Tweet

Het lijkt erop dat Joel Veltman bezig is aan zijn laatste maanden als speler van Ajax. Er ligt namelijk een mooie zomertransfer voor hem in het verschiet. Het Spaanse Sevilla zou hem dan namelijk willen overnemen van de Amsterdammers.

De ploeg uit Andalusië staat op dit moment zesde in de Primera División en krijgt vooral heel erg veel doelpunten tegen (meer dan Villarreal, Real Madrid, Valencia, Atlético Madrid en FC Barcelona). Daarom hoopt de clubleiding in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán dat er in de zomer een aantal verdediger gehaald kunnen worden, waarbij Veltman dus een van de doelwitten is. Het is niet bekend hoeveel Ajax precies vraagt voor zijn aanvoerder, maar een transferbedrag van om en de nabij 10 miljoen euro lijkt een mooie prijs.