1 SHARES Delen Tweet

Ajax heeft goud in handen met de Argentijn Nicolás Tagliafico. Henk Spaan denkt dat hij niet lang voor de Amsterdammers behouden blijft.

De columnist schrijft in Het Parool: “Nico is niet alleen maar een cultheld -dan denk ik toch eerder aan Melvin Platje en Stijn Vreven – maar Tagliafico is na Ziyech Overmars’ beste aankoop tot nu toe. Mocht hij het WK spelen, dan is Ajax hem kwijt.”

Het lijkt er toch op dat Tagliafico zeker een kans maakt op een plekje bij de selectie van het Argentijnse nationale team. Bondscoach Jorge Sampaoli kwam onlangs immers speciaal voor hem naar Amsterdam. Daar vertelde de kersverse Ajacied vervolgens over: “Die ontmoeting verliep erg goed. Hij vertelde mij dat ik hard moet werken, moet proberen om zoveel mogelijk minuten te maken en dat hij mij in de gaten houdt. Ik moet mezelf verbeteren om in aanmerking te komen voor de nationale ploeg.” De linksback viel op in het duel met Roda JC in Kerkrade door maar liefst twee assists te verzorgen.