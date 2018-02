1 SHARES Delen Tweet

Het ziet ernaar uit dat Hakim Ziyech aan het einde van het seizoen Ajax zal verlaten. De creatieve middenvelder wordt de laatste tijd geregeld uitgefloten door de eigen fans en dat zit hem niet lekker.

Het Italiaanse AS Roma wordt al een tijdje in verband gebracht met de Marokkaanse spelmaker, die de opvolger zou kunnen worden van Radja Nainggolan in het Stadio Olimpico. Het medium Calcio News schrijft dat technisch directeur Monchi al een tijdje in zijn hoofd zit met de komst van Ziyech en onlangs zou hij daarom contact opgenomen hebben met directeur spelerszaken Marc Overmars van Ajax. De website gelooft dat die laatste vervolgens een vraagprijs van 30 miljoen euro heeft gecommuniceerd.