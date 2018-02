6 SHARES Delen Tweet

Ajax-middenvelder Lasse Schone vindt de spelopvatting van PSV maar niets. Ook al is het spel van de Amsterdammers niet veel beter. Toch vind Schone dat er een groot verschil in spelopvatting is.

“Nou, wij proberen tenminste te voetballen. Daar zit wel een verschil in”, zo laat de Deense middenvelder weten aan Metro na de 2-1 overwinning op FC Twente. PSV won een dag eerder met dezelfde cijfers bij Sparta Rotterdam. “Ik check altijd wel wat ze hebben gedaan, maar we moeten vooral naar onszelf kijken.”

Schöne vervolgt: “Bij ons gaan dingen fout omdat we risico nemen in onze opbouw. Dan loop je het gevaar dat het veldspel er niet altijd goed uitziet. We moeten beter, daarvan zijn we ons bewust. En daar werken we ook hard aan.”