Voetbal-analist en voormalig topvoetballer Willem van Hanegem hoopt dat PSV gewoon de titel pakt dit seizoen. Dit laat hij weten in zijn column in het Algemeen Dagblad van vandaag.

“Ik riep in september al dat ik niet warm of koud werd van het huidige PSV. En eerlijk gezegd is dat niet veranderd de laatste maanden. Maar inmiddels ben ik wel zover dat ik hoop dat die ploeg uit Eindhoven gewoon de landstitel zal veroveren,” aldus Van Hanegem. “Met een matig elftal, want er lopen spelers in die helemaal niet geschikt zijn voor de top van de eredivisie, slepen ze toch keer op keer de punten binnen. En dat doen ze zonder noemenswaardige hulp van de arbitrage.”

De Kromme had ook een duidelijke mening over de kritiek op PSV: “Natuurlijk, PSV worstelt ook. Maar wat geeft clubs die al een straatlengte achter staan het recht om te zeggen dat het daar helemaal niks is?”