Een pareltje van AZ is niet van plan om AZ te verruilen voor een club in het buitenland. Guus Til ziet namelijk een tussenstap bij Ajax wel zitten.

In het programma Peptalk met Jack van gelder werd hem de vraag gesteld om direct naar het buitenland te gaan of eerst voor Ajax te kiezen. “Een transfer naar Ajax. Waarom? Ik wil eerst een tussenstap maken. De stap naar het buitenland lijkt me nu een beetje groot. PSV of Feyenoord kan ook.”

Toch is Ajax zijn eerste keuze. “Ik kijk recht tegen de Arena aan vanuit mijn huis. Ik heb m’n hele leven daar gewoond. Iedereen in de Bijlmer praat over Ajax. Het gaat nooit over AZ. Dat is wel een dingetje. Ik ben pas op latere leeftijd echt gaan spelen. Bij AZ onder negentien zat ik op de bank en was ik supersub. In het tweede jaar onder negentien ben ik echt alles gaan spelen.”