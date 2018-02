0 SHARES Delen Tweet

Justin Kluivert ziet zich op korte termijn nog niet naar een absolute topclub vertrekken maar in gesprek met Elf Voetbal blikt hij alvast vooruit op zijn carriere.

“Misschien wel over vier of vijf jaar. Dan zie ik mezelf nog wel de kant van een van die topclubs opgaan. Als ik ben uitgeleerd. Dan ben ik 22, 23. In vier jaar kan heel veel gebeuren. Vier jaar geleden speelde ik in de B2, was ik als een van de weinigen van mijn lichting blijven zitten. Kijk waar ik nu sta! In vier jaar word ik sowieso beter, dat weet ik zeker. Ik zit nog lang niet op mijn top,” aldus Kluivert. “Kijk: de absolute top bestaat uit vijf à zes clubs. En die top wil ik stap voor stap bereiken. Ik wil geen dingen overslaan. Maar ik wil wel een speler worden die uiteindelijk voor 160 miljoen naar Barça, Real of een van die andere topclubs gaat. Zo denk ik er nu over.”

Kluivert gaat verder: “Ik weet ook: steeds jongere spelers halen de top. Het is de kunst om zo snel mogelijk die top te halen zonder een misstap te maken. Die kans loopt iedereen, maar het is wel zonde. Geloof me: ik zou op dit moment al naar een topclub kunnen gaan. Die mogelijkheden zijn er. Maar op dit moment, op deze leeftijd, zie ik daar nog geen rol voor mij weggelegd.”