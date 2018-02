De coach zegt onder meer: “Ik heb zeventien jaar trainerservaring, maar was onervaren in de top. Dan weet je één ding: dat je in het begin veel moet winnen. Zes gespeeld tien punten, was voor Ajax-begrippen gewoon heel slecht. Daarna haalden we 28 punten uit elf wedstrijden, onder meer door zeges op AZ, Feyenoord en PSV. Dat was een niveau waarmee je gewoon kampioen kunt worden. Iedereen binnen Ajax wíst waar die tien uit zes vandaan kwam. Het was in het begin één brok emotie. Intern had ik steun van de leiding nodig, maar daar kun je alleen maar op hopen.”

Keizer vindt dat hij te weinig gesteund werd door directeur spelerszaken Marc Overmars en algemeen directeur Edwin van der Sar. “Als je als onervaren-in-de-top-trainer bij Ajax instapt, moet de hele club achter je staan. Dat was kennelijk niet zo. Vervolgens krijg je na één week een klap te verwerken (de hartstilstand en het hersenletsel van Nouri, red.), die nog steeds niet is te bevatten. Thuis tegen Vitesse speelden we de slechtste wedstrijd van het seizoen en iedereen in de leiding wist hoe dat kwam. Dan vind ik best dat je je gezien de zware omstandigheden naar buiten toe mag uitspreken en voor je trainer mag gaan staan. Dat hebben ze niet gedaan.”