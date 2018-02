3 SHARES Delen Tweet

Het is vandaag een spannende dag voor PSV en Hirving Lozano. Vandaag doet de tuchtcommissie uitspraak over zijn beroep. Hij kreeg onlangs een schorsing van drie wedstrijden wegens het slaan van tegenstander Lucas Woudenberg in het duel met SC Heerenveen. Vrijspraak is mogelijk, maar het kan ook zo zijn dat de Mexicaan een zwaardere straf krijgt.

De Telegraaf schrijft op donderdagmorgen: “In de regel eist de aanklager bij een arbitragezaak een wedstrijd extra (!) schorsing. PSV hoopt vanzelfsprekend op vrijspraak. Technisch manager Marcel Brands zegt dat Woudenberg inmiddels in een verklaring heeft gesteld dat hij alleen een duw heeft gehad. Die verklaring komt vanavond op tafel in Zeist. Opvallend is dat Woudenberg direct na de wedstrijd voor de camera’s bij FOX Sports verklaarde dat hij wel degelijk in zijn gezicht geraakt werd.” Woudenberg liet na het gelijkspel in het Philips Stadion weten dat de klap van Lozano ‘goed raak was’. “Dat lijkt me wel ja, ik ga niet voor niks liggen.”

De krant gaat verder: “Voetballers willen elkaar met hun schriftelijke verklaringen nog wel eens helpen, maar in het verleden heeft de arbitragecommissie al eens gehakt gemaakt van dergelijke opzetjes als bleek dat de oorspronkelijke verklaring totaal anders was.”