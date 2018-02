5 SHARES Delen Tweet

Gisteren was er een irritatie momentje op de training van Feyenoord. Sven van Beek kreeg het aan de stok met Steven Berghuis. Volgens de Telegraaf heeft de clubleiding van Feyenoord geen sancties op te leggen aan beide spelers.

De krant analyseert: “Centrale verdediger Sven van Beek en aanvaller Steven Berghuis gingen elkaar fysiek te lijf na een harde botsing tijdens een partijspel. Eerder tijdens de training was al enige irritatie ontstaan tussen beide spelers, die allebei niet wilden wijken. De duels tussen de twee Feyenoorders werden op het scherp van de snede uitgevochten en uiteindelijk mondde dat uit in een knokpartijtje, dat door tussenkomst van medespelers werd beëindigd.”

Men gaat verder: “De stevige botsing op het trainingsveld zal voor geen van beide spelers gevolgen hebben. Giovanni van Bronckhorst hoefde tijdens de training niet in te grijpen, omdat zijn spelers dichterbij stonden en er al voor zorgden dat het niet verder uit de hand liep. Over het algemeen, zo weet de coach mede door zijn ervaring uit zijn actieve carrière, lossen voetballers het zelf snel op.” Vermoedelijk worden Berghuis en Van Beek allebei ‘gewoon’ opgesteld door oefenmeester Giovanni van Bronckhorst in de topper tegen PSV.