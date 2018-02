5 SHARES Delen Tweet

De arbitragecommissie van de KNVB heeft de strafeis van Hirving Lozano verhoogt naar vier wedstrijden. Eerder was dit nog drie maar de Eindhovenaren gingen in beroep.

Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad citeert het betoog van PSV als volgt: “Scheidsrechter Higler kan de situatie rond Lozano en Woudenberg helemaal niet gezien hebben. Een andere speler van Heerenveen stond namelijk recht in zijn zichtlijn. Higler reageert slechts op informatie van zijn assistent. Hij hapert bij het tv-interview met ehhhs bij zijn verklaring, zegt Fossen. ‘Dat zegt mij genoeg.'”

Elfrink vervolgt: “Higler hapert heel duidelijk. Hij heeft het van horen zeggen en zelf niet waargenomen. Zijn hele verklaring is onbruikbaar. Hij heeft geen vrije zichtlijn. De tuchtcommissie wordt op het verkeerde been gezet. Het is broddelwerk van de arbitrage, zegt Fossen. Het feitencomplex is volgens hem verdraaid en cruciale onderdelen zijn weggelaten. Laat fair play zegevieren, aldus Fossen. De betrokken spelers verklaren volgens hem niets omtrent slaan.”