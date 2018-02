1 SHARES Delen Tweet

Robin van Persie verruilde in 2004 Feyenoord voor een dienstverband bij Arsenal. Het had ook anders kunnen lopen want ook PSV was in de markt voor hem.

Van Persie is bij het Nederlands elftal komen te werken met Guus Hiddink, voor het eerst in zijn loopbaan. Hij is blij dat de geroutineerde coach als opvolger van Louis van Gaal is aangesteld, want hij bewondert Hiddink ten zeerste. “Toen ik 20 was, zou ik naar PSV gaan. Dat was speciaal voor Hiddink. Het ketste uiteindelijk af en ik vertrok naar Arsenal”, onthult Van Persie een decennium na zijn stap van Nederland naar Engeland.

Hiddink houdt net als Van Gaal vast aan Van Persie als de aanvoerder van Oranje. Dat vindt de topscorer aller tijden een hele eer, zegt hij dinsdag tegen de NOS. Hij was niet heel verrast, maar het deed hem wel goed. “Het was goed nieuws. Ik vind het een uitdaging en een grote eer”, zegt de 91-voudig international en maker van 47 Oranje-goals.