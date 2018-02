3 SHARES Delen Tweet

Het lijkt erop dat Hakim Ziyech bezig is aan zijn laatste seizoen als speler van Ajax. Gisteren kon de spelmaker zijn team niet over het dode punt heen helpen in de wedstrijd tegen ADO Den Haag (0-0).

Het medium beIN Sports weet dat de technisch begaafde spelmaker vooralsnog kan kiezen uit twee bestemmingen. Allereerst is het Italiaanse AS Roma nog altijd concreet geïnteresseerd in een samenwerking en daarnaast zou Liverpool al een paar keer aan de telefoon hebben gehangen bij de Ajacied. De transferwaarde van Ziyech wordt geschat op 20 miljoen euro, maar de verwachting is dat directeur spelerszaken Marc Overmars wel wat meer zal verlangen voor zijn sterspeler.

Roma was in de afgelopen transferzomer al in de markt voor Ziyech en bracht naar verluidt ook een bod van 35 miljoen euro uit op zijn doelwit. Op dat moment wilde Overmars niet verkopen, maar bieden de Romeinen over een aantal maanden datzelfde bedrag, dan zet hij alle seinen vermoedelijk op groen. Zakaria Labyad van FC Utrecht wordt genoemd als mogelijke opvolger.