Ajax wist gisteren niet af te rekenen met ADO Den Haag. In de Amsterdam Arena bleef het bij 0-0. In een gesprek met de Telegraaf wijst de sterkhouder naar de aanvallers. Die hadden er best ééntje in kunnen leggen.

Over het gelijkspel tegen de Hagenaars zegt hij allereerst: “Dat is spijtig. Het gelijkspel tegen ADO Den Haag was al zuur, natuurlijk. Maar we hebben nu een nog moeilijkere uitgangspositie. De race is nog niet voorbij, maar het wordt wel heel lastig om kampioen te worden. We moeten nu negen wedstrijden winnen en hopen dat PSV punten verliest.”

Geconfronteerd met de schuldvraag wijst het talent naar de aanvallers van Ajax. “We hebben bijna geen kans weggegeven en de counters van ADO goed onschadelijk gemaakt. Maar dat maakt het puntenverlies er niet minder pijnlijk om. Ik snap dat het voor het oog leuker is als iedereen naar voren sprint, maar dat is niet altijd efficiënt. Je moet geduld houden, niet te gehaast worden. Dat waren we de tweede helft soms wel, want van de dertig schoten kwamen er tien op doel. Een-op-drie vind ik te weinig. Normaal slaan we na een uur toe. Dat lukte nu niet en dan sta je met lege handen.”