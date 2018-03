Oefenmeester Erik ten Hag werkte in de Galgenwaard succesvol samen met de multifunctionele voetballer en wil hem maar al te graag naar de Johan Cruijff ArenA halen. Het is echter onbekend of de voorkeur van Labyad ook bij Ajax ligt, want hij zou ook kunnen kiezen voor een lucratieve transfer naar het buitenland. De Turkse media weten namelijk te vertellen dat Fenerbahçe de speler van Utrecht al een tijdje in de gaten houdt: binnenkort zou de club uit Istanbul met een gepeperde aanbieding komen. In de regel betalen de Turken hogere salarissen dan in onze hoofdstad het geval is…

In de winterstop dacht Labyad meermaals hardop na over een vertrek naar een ploeg uit de traditionele top drie. Daarbij zei hij echter wel: “Mocht het geen Nederlandse club worden, er is momenteel ook concrete belangstelling uit het buitenland. Dus ik heb een aantal opties. Het gaat er ook om dat Utrecht er met een club uitkomt. Als dat gebeurt, dan zal ik verkassen.”