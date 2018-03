8 SHARES Delen Tweet

Ajax wil flink de portemonnee trekken voor een aanvaller van Benfica. Volgens het medium A Bola hebben ze maar liefst 10 miljoen euro over voor de multifunctionele Andrija Zivkovic.

De 21-jarige Serviër doet het dit voetbaljaar behoorlijk goed in Lissabon en speelde reeds 21 wedstrijden voor zijn werkgever, waarin hij drie keer tot scoren kwam. In 2015 stond Zivkovic tegenover AZ in de Europa League met Partizan Belgrado en scoorde hij, waarnaast hij ook nog eens een assist gaf.

Ajax is wat de vleugelspits betreft overigens niet de enige geïnteresseerde partij. Het bovengenoemde dagblad schrijft dat ook Arsenal, Leicester City, AS Monaco en Real Sociedad belangstelling hebben in een samenwerking. Zivkovic kan overigens op rechtsvoor spelen, maar ook op linksvoor en in de spits. De Amsterdammers beschikken op hun beurt al over veel aanvallers, waaronder Klaas-Jan Huntelaar, Kasper Dolberg, David Neres en Justin Kluivert.