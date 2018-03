5 SHARES Delen Tweet

In de winter kwam Nicolas Tagliafico over van het Argentijnse Indepiendente. Op het eerste oog presteert hij goed bij de Amsterdammers maar de resultaten zijn erg slecht. Columnist Jacques Brinkman is dan ook erg kritisch op de club.

“Het grote verschil met het Argentijnse voetbal is dat spelers van Ajax eerst uitgaan van balbezit in plaats van verdedigen. Met deze observatie legt de Argentijnse Ajax-back Nico Tagliafico, na slechts een paar maanden in dienst van de Amsterdamse topclub, niet alleen de achilleshiel van Ajax bloot, maar van het hele Nederlandse voetbal”, opent Brinkman, voormalig hockey-international, zijn relaas in De Telegraaf.

“De 25-jarige Tagliafico is met zijn 1.71 meter relatief klein, maar wint als linksbenige verdediger vrijwel ieder kopduel. Puur op basis van instelling en wilskracht. Hij is de verpersoonlijking van een cruciaal onderdeel van winnaarsmentaliteit: karakter is belangrijker dan talent.”