Dirk Kuyt de man die Feyenoord vorig seizoen kampioen maakte lijkt terug te keren op het oude nest. Dit weet Voetbal International vandaag te melden.

Met ingang van het aankomende voetbaljaar gaat hij de beloften van Feyenoord vermoedelijk trainen en begeleiden, als onderdeel van zijn trainerscursus. Het is nog niet bekend wat er daarna staat te gebeuren, maar het moet gek lopen wil Kuyt geen permanente aanstelling krijgen binnen zijn voormalige werkgever.

Woordvoerder Raymond Salomon liet aan het einde van het afgelopen kalenderjaar nog weten: “Het is niet zo dat Dirk dagelijks op de club is. Hij kijkt, in overleg met Martin van Geel, op veel plekken binnen de club rond.” Er werd toentertijd gespeculeerd over een directiefunctie voor de Katwijker, maar nu gaat hij zijn trainersdiploma’s dus halen.