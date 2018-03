1 SHARES Delen Tweet

Joel Veltman werd gisteren gepasseerd door trainer Erik Ten Hag en werd uitgefloten door de fans. Aanvoerder Matthijs de Ligt was niet echt te spreken over deze gang van zaken.

“Ik heb hier een naar gevoel bij”, vertelde De Ligt in De Telegraaf. “Joël speelt jarenlang in Ajax 1, is aanvoerder en dan vind ik dat de fans wel wat meer respect mogen hebben. Natuurlijk mogen de mensen een mening hebben, maar dit is, in je eigen huis, schandalig, ja.”

Voor De Ligt betekende het passeren van Veltman overigens wel een bijzonder moment: de verdediger werd uitgeroepen tot de captain van Ajax. Trainer Erik ten Hag heeft veel vertrouwen in zijn achterhoedespeler. Daarnaast maakte hij ook nog eens het openingsdoelpunt.