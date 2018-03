4 SHARES Delen Tweet

Het Duitse Borussia Monchengladbach heeft zich bij het management van een speler van Ajax gemeld. Het zou gaan om Amin Younes die eerder al een contract ondertekende bij Napoli.

Het is nog steeds niet helemaal duidelijk hoe het nou precies zit met de verbintenis van de Duitser in het San Paolo-stadion, maar het medium BILD weet dat de bovengenoemde Bundesliga-club desondanks een balletje opgegooid heeft bij het management van de Ajacied. Blijkt het een mogelijkheid te zijn voor de aanvaller om onder zijn contract van vijf jaar bij Napoli uit te komen, dan wil Mönchengladbach hem maar al te graag kosteloos overnemen van Ajax.

Overigens is het natuurlijk ook een mogelijkheid dat Younes naar Napels vertrekt, maar meteen weer doorverkocht wordt. Het is in ieder geval duidelijk dat de huidige nummer negen van de Duitse competitie concreet geïnteresseerd is in de linksvoor. Overigens speelde de Duitser al eerder voor Mönchengladbach, maar in 2015 werd hij overgekocht door directeur spelerszaken Marc Overmars voor 1,5 miljoen euro. Eerder stond de Ajacied al in de belangstelling van clubs als Schalke 04 en Borussia Dortmund.