Feyenoord lijkt haar eerste slag geslagen te hebben voor het komende seizoen. Doelman van Tottenham Hotspur Michel Vorm zou namelijk bijna rond zijn met de club uit Rotterdam-Zuid.

Eerder dit seizoen leek het erop dat Kenneth Vermeer met Brad Jones moest concurreren om een plekje tussen de palen, maar de eerstgenoemde zat alleen maar op de bank en vertrok uiteindelijk op huurbasis naar het Belgische Club Brugge, dat ook een optie tot koop bedong. De regerend landskampioen van de Eredivisie heeft verder de beschikking over Justin Bijlow, maar het Engelse Sky Sports, dat in de regel behoorlijk betrouwbaar is te noemen, weet dat technisch directeur Martin van Geel een nieuwe goalie ophaalt.

Het gaat om Vorm van Tottenham Hotspur, die nooit meer in actie komt in het Wembley Stadium. De routinier is aan het einde van het lopende seizoen transfervrij en naar verluidt voelt hij er ook wel wat voor om naar Rotterdam-Zuid te verhuizen. In het aankomende voetbaljaar zal hij dan met Jones moeten gaan uitmaken wie de eerste keeper van Feyenoord wordt.