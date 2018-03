1 SHARES Delen Tweet

Afgelopen zondag zorgde Amin Younes voor een opvallend moment door niet te willen invallen bij Ajax. Hij had weinig trek om vijf minuten voor tijd zijn opwachting te gaan maken. En dan is er ook nog zijn toekomst… Heeft hij nou wel of geen contract ondertekend bij het Italiaanse Napoli?

In een interview met de Duitse omroep Sport1 vertelt de vleugelspits: “Napoli rekent erop dat ik bij hen vanaf 1 juli 2018 onder contract sta. Ik wil graag nogmaals duidelijk maken dat ik heb onderhandeld met Napoli over een transfer voor de rest van het seizoen, maar om persoonlijke redenen besloot om mijn contract bij Ajax uit te dienen, dat loopt tot 30 juni 2018.”

De club uit Napels is daarentegen van mening dat Younes over een paar maanden naar Italië moet verhuizen. Doet hij dit niet, dan krijgt hij hoogstwaarschijnlijk een rechtszaak aan zijn broek. “Ik heb bij Napoli geen voorcontract getekend en ook geen contract dat me van 1 juli 2018 aan Napoli verbindt. Ik focus me op mijn club Ajax tot 30 juni 2018.”