Het zou zomaar kunnen dat Hakim Ziyech aan het einde van het seizoen Ajax gaat verlaten. Zijn opvolger lijkt dan al bekend te zijn. Het moet Zakaria Labyad worden van FC Utrecht.

De Marokkaanse media schrijven op donderdagmorgen dat de Amsterdammers de transfer van de technisch begaafde middenvelder naar onze hoofdstad vóór het wereldkampioenschap in Rusland willen afronden. Het is namelijk best eens mogelijk dat Labyad opgeroepen wordt voor het nationale elftal van Marokko, waarbij er óók een kans is dat hij het dusdanig goed doet op het prestigieuze eindtoernooi dat FC Utrecht eurotekens in de ogen krijgt…

Het is wel algemeen bekend dat oefenmeester Erik ten Hag de spelmaker er graag bij wil hebben. In de afgelopen wintertransferperiode liet Labyad zich al een paar keer uit over een mogelijke transfer naar de traditionele top drie van de Eredivisie, maar toen kwam het daar toch niet van. Overigens wordt hij ook nog in verband gebracht met het Turkse Fenerbahçe, dat in de regel hogere salarissen betaalt dan Ajax. Desondanks zou de middenvelder reeds groen licht hebben gegeven voor een transfer binnen de Eredivisie.