Dat is ook in de lichtstad van Nederland niet onopgemerkt gebleken en hetweet dat de supporters van de gedoodverfde kampioen van de Nederlandse competitie met een mooie actie komen. “Supportersvereniging PSV hoopt dat VVV-aanvaller Lennart Thy in de elfde minuut van PSV-VVV een fantastisch applaus krijgt. De fanclub van de Eindhovenaren doet daarvoor op Facebook een oproep.”

De krant gaat verder: “Thy mist de wedstrijd van zaterdagavond. Hij heeft daartoe besloten en toestemming gekregen van VVV omdat hij een DNA-match met iemand heeft, die ernstig ziek is en een stamceloperatie dient te ondergaan. Daarvoor moet hij bloed afstaan. Zo’n DNA-match is zeldzaam. Thy stond het DNA zeven jaar geleden al af en kan nu iemands leven redden. Dat vond hij prevaleren aan trainingen in deze week en deelname aan PSV-VVV. Bij Supportersvereniging PSV vindt iedereen dat Thy groot respect verdient en iedereen hoopt op een massaal applaus.”