Voormalig Ajax-speler Michael Laudrup was deze zomer één van de topkandidaten om de nieuwe trainer te worden van FC Barcelona.

“In mei hebben wij, mijn adviseur Evren Sahin en ik, de eigenaar van Bröndby (Jan Bech Andersen, red.) uitgenodigd om onze goede vriend Josep Maria Bartomeu te bezoeken in Barcelona. Bartomeu vertelde me toen dat Laudrup één van de opties was om Enrique op te volgen, maar uiteindelijk koos de club voor Ernesto Valverde”, zo laat zaakwaarnemer Bayram Tutumlu weten aan Deense media.

Afgelopen zomer kreeg de oud-Ajacied meer aanbiedingen uit Europa. “Ik kreeg telefoontjes uit Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië en Engeland. Het hangt van hem af of hij nog coach wil worden in Europa.” Zijn contract bij Al-Rayyan loopt af.