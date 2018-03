1 SHARES Delen Tweet

Zakaria Labyad heeft al eerder laten weten open te staan voor een transfer naar Ajax. Tijdens de wedstrijd Utrecht – Ajax wisselde hij al publieke zijn shirtje met Hakim Ziyech en deed deze aan. Waarom deed hij dit nou precies?

In gesprek met Panna Magazine geeft de spelmaker antwoord: “Er was wat gedoe over in de media, maar ik wilde gewoon graag het shirt van Hakim Ziyech. Hij is een goede vriend van mij.” Meermaals liet hij weten open te staan voor een vertrek uit de Domstad, maar van een daadwerkelijke deal kwam het niet. “Nou, ik twijfelde of januari het goede moment was om weg te gaan bij FC Utrecht. Ik heb toen met veel mensen gesproken en besloten het seizoen in Utrecht af te maken en mijn tijd hier goed af te sluiten.”

In de zomer lijkt Labyad echter wel te vertrekken: “Die kans bestaat inderdaad. Maar waarnaartoe weet ik nog niet.” De Marokkaanse media schreven een paar dagen geleden dat de middenvelder nog altijd op de nominatie staat om Ziyech te vervangen in de Johan Cruijff ArenA.