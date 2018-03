1 SHARES Delen Tweet

Het contract van Klaas-Jan Huntelaar loopt aan het einde van het seizoen af bij Ajax. Beide partijen zijn momenteel met elkaar in gesprek over een nieuwe verbintenis.

The Hunter vertelt in een interview met het Duitse dagblad BILD: “Ik ben in gesprek met de club. Ik voel me volledig op mijn gemak bij Ajax. De focus ligt momenteel op het kampioenschap. Daarna gaat het over mijn toekomst.”

Tot voor kort speelde de goalgetter nog voor het Duitse Schalke 04. In totaal kwam hij zeven seizoenen lang uit voor de Bundesliga-subtopclub uit Gelsenkirchen. Heeft hij spijt van zijn vertrek? “Nee, het voelde niet meer goed. Dat heeft niets met de club of fans te maken. Het was tijd om iets te veranderen en om iets nieuws te doen. Desalniettemin doet het pijn. Uit het buitenland is Schalke mijn club, een deel van mijn leven.”