De verdediger werd in in 2014 overgenomen van Feyenoord en Lazio sprak destijds af dat het de transfersom mocht verspreiden over vier jaar. Hackers zouden er in zijn geslaagd om via een zogenaamde phishingmail twee miljoen euro te stelen van Lazio.

Feyenoord heeft het geld nooit ontvangen, maar de Italiaanse autoriteiten zouden inmiddels een onderzoek gestart zijn.

Unbelievable story today on Gazzetta: allegedly a 2m€ payment from Lazio to Feyenoord for De Vrij in 2014, was diverted to a different bank account in Holland by someone close to Feyenoord who contacted Lazio disguising himself as Feyenoord person and giving new bank details

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 28 maart 2018