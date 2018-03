4 SHARES Delen Tweet

Een rentree bij Oranje voor topschutter Robin van Persie behoort nog steeds tot de mogelijkheden. De Feyenoord-spits heeft daarover een gesprek gehad met bondscoach Ronald Koeman.

“Wat betreft Oranje is het heel simpel: voor je land moet je altijd openstaan. Dat is mijn mening, maar iedereen mag het op zijn eigen manier invullen. Er is niet heel veel spannends aan. Ik ga niet bedanken voor Oranje”, reageert Van Persie in gesprek met Voetbal Inside. “Ik kan nu ook zeggen: ik bedank voor Oranje. Maar dat doe ik niet.”

Over zijn toekomst denkt de 34-jarige routinier veel na: “Wat ik over drie jaar doe? Dat vraag ik me de laatste tijd af. Ben ik een jeugdtrainer, amateurgolfer, tafeltennisspeler of speel ik dan in de zaal? Ik weet het echt niet. Ik heb geen idee, ik houd alles lekker open. Ik probeer te genieten van het nu. Niet te ver vooruit of achteruit kijken, daar heb je toch niets aan.”