Matthijs de Ligt ging er afgelopen weekend toch even goed voor zitten. AZ speelde toen in eigen huis tegen PSV. De centrumverdediger van Ajax had eigenlijk voor zichzelf besloten dat hij geen wedstrijden van PSV meer zou bekijken op de televisie, maar ging er toch goed voor zitten toen de Eindhovenaren het opnamen tegen AZ.

In gesprek met Voetbal International zegt de jongeling: “Na de wedstrijd van PSV tegen Heracles in januari, waarbij ze in de blessuretijd wonnen, zei ik: ik ga nooit meer naar PSV kijken. Maar dat is me niet gelukt, ik wilde het tegen AZ toch graag zien. Tot die 72ste minuut verliep het prima. Lang aan die wedstrijd terugdenken heeft nu geen zin meer. PSV heeft niet voor niets zoveel punten. We moeten de schuld bij onszelf zoeken. Het is onze fout dat het gat zo groot is. Zondag moeten we daar iets aan doen. Ja, een kampioensduel, dus het wordt hoe dan ook een speciale wedstrijd.”

De Ligt gaat verder: “In het profvoetbal heb ik het nog nooit meegemaakt, maar het gevoel is wel bekend vanuit mijn jeugd. Het zijn bijzondere wedstrijden, waarbij je een extra motivatie voelt. Ik heb nog nooit ervaren dat de andere ploeg kampioen kon worden. Zij vieren de titel al bijna, met zeven punten voorsprong en vier duels te gaan is dat niet zo gek, maar aan ons dat feest te bederven. Ze zullen er vol op willen knallen en aan ons om daar het beste antwoord op te vinden. We moeten winnen, aan een punt hebben we niets.”