Ajax kan van de zomer werd de hoofdprijs ontvangen voor één van haar spelers. David Neres staat namelijk in de belangstelling van een hele rits clubs.

Diverse Italiaanse media melden dat Internazionale binnenkort gaat komen met een toenaderingspoging, waarbij de Nerazzurri de transferwaarde van de rechtsvoor zouden schatten op het hallucinante bedrag van 50 miljoen euro. Een jaartje geleden werd Neres bij Sao Paolo op de kop getikt door Ajax voor 12 miljoen.

Inter staat momenteel vijfde in de Serie A op één punt van AS Roma en SS Lazio. Sleept de topclub uit Milaan Champions League-voetbal binnen, dan gaan de vermogende Chinezen die het voor het zeggen hebben in het Giuseppe Meazza (de Suning Group) hoogstwaarschijnlijk strooien met geld. Ook Kevin Strootman van AS Roma staat op het verlanglijstje van Inter.