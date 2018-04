1 SHARES Delen Tweet

Ajax wil dolgraag de Deense middenvelder Mathias Jensen (22) overnemen van FC Nordsjaelland.

In Denemarken valt hij op vanwege zijn voorbereidende werk. “Ook beschikt hij over een uitstekende, technisch hoogstaande trap. Dat verklaart waarom hij vele schoten van afstand produceert. Veel middenvelders schieten van ver, terwijl ze de bal beter hadden kunnen afspelen. Deze jongen maakt vaak de goede beslissing in schieten of passen en bezit de technische kwaliteit om te scoren met deze schoten.”

Vanuit topcoompetities is ook interesse getoond. Thögersen schat het prijskaartje ‘tussen de zeven en tien miljoen euro’. “Ze houden hem al langere tijd in de gaten en hij heeft zich in die periode goed laten zien. Ik denk dat de interesse van clubs uit grotere competities op dit moment het grootste probleem is.”