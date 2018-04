0 SHARES Delen Tweet

Zakaria Labyad is één van de smaakmakers dit seizoen bij FC Utrecht. Ajax is al een tijdje in hem geinteresseerd maar het lijkt erop dat hij toch voor andere club gaat kiezen.

Oefenmeester Erik ten Hag werkte in de Galgenwaard samen met de Marokkaan en heeft een zwak voor de technisch begaafde spelmaker. In de winter vroeg hij al om zijn komst, maar naar verluidt vroeg Utrecht toen meer dan 6 miljoen euro. In principe zou hij Hakim Ziyech nog kunnen opvolgen in de Johan Cruijff ArenA, maar de Engelse media weten dat er een kaper op de kust ligt.

Ook Leeds United uit de Championship zou namelijk hengelen naar de diensten van de middenvelder. Mateusz Klich wordt momenteel door de voormalige topclub uitgeleend aan Utrecht, maar wordt wel in de gaten gehouden door de scouts van Leeds. Daarbij zouden de talentenjagers onder de indruk zijn geraakt van Labyad. Het is niet bekend wat de Engelsen precies overhebben voor hun transferdoelwit, maar in de regel beschikken Championship-clubs over een behoorlijk budget.