9 SHARES Delen Tweet

Het botert al het hele seizoen niet tussen Hakim Ziyech en de supporters van Ajax. Afgelopen zondag kreeg hij zelfs een duw.

De technisch begaafde middenvelder wilde al bij Ajax vertrekken, dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar het Algemeen Dagblad weet wel te melden dat het zeer de vraag is of Ziyech nog wel voor de Amsterdammers uitkomt dit seizoen. De nummer twee van de Eredivisie speelt nog tegen VVV-Venlo (thuis), AZ (thuis) en Excelsior (uit), maar Ziyech is dusdanig gekrenkt door de actie van de fans dat hij zijn neus vermoedelijk helemaal niet meer laat zien.

Dat zou een hard gelag zijn voor oefenmeester Erik ten Hag. Je kunt namelijk over de hoofdrolspeler in dit verhaal zeggen wat je wilt, hij is wel de belangrijkste speler van Ajax. Sterker nog, het ziet ernaar uit dat Ziyech ook uitgeroepen zal worden tot beste voetballer van de Eredivisie… in vrijwel alle lijstjes staat hij op nummer één.