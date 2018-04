1 SHARES Delen Tweet

De kans is groot dat Ajax het nieuwe seizoen gaat beginnen met maar liefst vier spelers minder. Dit komt omdat verschillende spelers nu een transfer overwegen.

“De drempel om te vertrekken, is er voor spelers als Matthijs de Ligt en Hakim Ziyech in ieder geval niet hoger door geworden”, stelt Lennart Bloemhof van De Volkskrant in het NOS Sportforum. NOS-commentator Jeroen Grueter wijst ook op Donny van de Beek en André Onana. “Dan kan Ajax dus weer van voor af aan beginnen.”

“Maar misschien is dat ook wel goed. Want ik geloof heilig in Erik ten Hag”, zo laat Grueter weten. “Maar dan moet hij wel volledig zijn visie en werkwijze kunnen uitvoeren. Al vraag ik me af of dat bij een club als Ajax wel mogelijk is.

“De commentator schrok zondag vooral van de aanval van Ajax-fans op Hakim Ziyech. “Het was verbijsterend. Normaal gesproken zijn spelers heilig, daar kom je niet aan. Maar dit was echt bedreigend.”