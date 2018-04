3 SHARES Delen Tweet

Hirving Lozano heeft dit seizoen grote indruk gemaakt bij PSV. Het moet dan ook raar lopen mocht hij niet vertrekken bij de Eindhovenaren. Wel zal er dan de absolute hoofdprijs betaald moeten worden.

De Eindhovenaren beschikken immers niet over zo’n gepeperde bankrekening als Ajax en zijn afhankelijk van spelersverkopen… of er moet een prestigieus eindtoernooi gehaald worden. In Voetbal International komt technisch manager Marcel Brands aan het woord: “Er zijn twee sporen: Champions League halen of één of meerdere grote transfers doen. Daarom hebben we jaren geleden zo fors ingestoken op de jeugdopleiding. Die gaat ons veel geld opleveren. Toen ik hier kwam, kwam er niet veel talent door, we deden het half. Dat is compleet veranderd. Er staat een heel goede opleiding, we hebben heel veel capabele mensen, een mix van oud-profs en jonge, pedagogisch onderlegde trainers, en er komt genoeg talent aan.

“De directeur gaat verder: “In mijn periode hebben we tussen de vijftig en zestig miljoen euro verdiend uit de eigen opleiding. Dat moet nog beter worden, maar er kloppen best veel jongens op de deur van het eerste, waarin al jaren Brenet, Zoet, Hendrix, Bergwijn en Locadia al speelden. Wij kunnen hogere transfersommen betalen voor bijzondere spelers als Lozano en Romero, omdat we steeds meer rendement uit de eigen opleiding halen.”