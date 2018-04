0 SHARES Delen Tweet

Ajax won gisteren in de Johan Cruijff ArenA met 4-1 van VVV Venlo. Er was hoogbezoek. Namelijk technisch directeur Txiki Bergiristain en zijn assistent Gary Worthingto van Manchester City.

De beide heren komen er in de regel pas aan te pas als de interesse van de Citizens serieuze vormen begint aan te nemen en klaarblijkelijk is dat het geval wat betreft Matthijs de Ligt. Er zitten ongelooflijk veel grootmachten achter de diensten van de jonge Oranje-international aan, maar The Guardian weet dat de kampioen van Engeland de concurrentie te snel af probeert te zijn. City is ervan op de hoogte dat De Ligt ongeveer 60 miljoen euro moet kosten, maar dat is geen probleem.

Het is goed mogelijk dat FC Barcelona zich juist niet meer zal mengen in de strijd om de handtekening van De Ligt. De Catalanen hadden deze week een onderhoud met Clément Lenglet van Sevilla en diens zaakwaarnemers. De Fransman is vermoedelijk een stuk goedkoper dan de Ajacied en dat geeft hoogstwaarschijnlijk de doorslag in het Camp Nou-stadion.