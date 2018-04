1 SHARES Delen Tweet

Ajax won donderdagavond met 4-1 van VVV Venlo. Hakim Ziyech was in deze pot één van de uitblinkers maar werd door een deel van het publiek negatief bejegend.

Een deel scandeerde ‘Ziyech, rot op’. “Ik krijg het alleen mee als er geklapt wordt”, zo laat de ietwat geïrriteerde Marokkaan weten aan FOX Sports. “Op dit moment doet dat klappen mij helemaal niks. Het maakt mij niks meer uit. Ik wil er helemaal niet meer over praten. Ik heb het liever over ons spel, dan over randzaken.”

“Ja dit was de ultieme revanche”, beaamde de Ajacied, die blij is met de tweede helft. “Het ging lekker. We hadden in de tweede helft heel veel kansen. Het is wel fijn als we meer hadden gescoord. Mijn bal zat er goed in.’ Vervolgens gaat de creatieveling nog in op de commotie rondom zijn persoon.”