1 SHARES Delen Tweet

Het Italiaanse AS Roma heeft de halve finales van de Champions League behaald en dat betekend extra miljoenen. Deze willen ze gaan uitgeven aan een PSV-speler.

Het medium Calciomercato meldt namelijk dat de scouts van de Romeinen onder de indruk zijn geraakt van de kwaliteiten van Hirving Lozano van PSV. De international van Mexico, die ook naar het aankomende wereldkampioenschap in Rusland gaat met zijn land, moet een flinke duit kosten, maar technisch manager Monchi heeft een behoorlijk budget tot zijn beschikking voor aankopen.

Op dit moment is Memphis Depay nog de duurste PSV’er aller tijden. De Oranje-international vertrok een paar jaar geleden voor ongeveer 35 miljoen euro naar Manchester United, maar hij gaat zijn plekje hoogstwaarschijnlijk wel verliezen aan Lozano. Een transferbedrag van 50 à 60 miljoen euro is zeker haalbaar wat betreft de Mexicaan, des te meer als hij een goed WK draait. Roma wil in ieder geval meebieden.