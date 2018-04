5 SHARES Delen Tweet

Morgen speelt Feyenoord in de bekerfinale tegen AZ. Op de linksvoorpositie zal een opvallende naam staan. Namelijk die van Jens Toornstra. Dit weet het Algemeen Dagblad te melden.

Dat zou betekenen dat Jean-Paul Boëtius en Sam Larsson op de bank zitten. De Zweed en de Nederlander trainden gisteren al weer mee met de groep op Varkenoord, nadat ze allebei last hadden van pijntjes. Gio liet gisteren op de persconferentie al weten: “Even afwachten hoe ze er 24 uur later voor staan.” De verwachting is desondanks dat hij geen risico gaat nemen.

Verder zal de opstelling van de Rotterdammers er wel uitzien zoals gebruikelijk. Steven Berghuis staat op rechtsvoor, Nicolai Jörgensen begint in de spits en Robin van Persie staat geposteerd achter de Deen. Tonny Vilhena en Karim El Ahmadi moeten het vuile werk opknappen op het middenveld en Sofyan Amrabat zit op de bank. De verdediging bestaat uit: Kevin Diks, Sven van Beek, Jan-Arie van der Heijden en Ridgeciano Haps en Brad Jones staat, logischerwijs, gewoon op doel.