1 SHARES Delen Tweet

Het is nog niet duidelijk of Robin van Persie volgend seizoen nog op het veld staat bij Feyenoord maar de club wil hem koste wat het kost bij de club betrokken houden. Hij zou altijd actief kunnen worden binnen de club als jeugdtrainer.

De Telegraaf bericht op maandagmorgen: “Hij heeft nog altijd de intentie om zo lang mogelijk door te spelen en had 2019 als eindpunt voor ogen. Of het lukt om de zomer van volgend jaar als profvoetballer van Feyenoord te halen, weet Robin van Persie nog niet zeker. Feyenoord maakte in januari al bekend dat Van Persie direct na zijn actieve loopbaan als trainer kan beginnen bij Feyenoord. Directeur Jan de Jong heeft aangegeven dat er voor hem op elk moment een plek is in de jeugdopleiding van de club.”

De krant gaat verder: “Het lichaam blijkt na veertien jaar in het buitenland op het allerhoogste niveau, met meer dan honderd interlands en jarenlange clashes in de Champions League, gesloopt. De aanvaller bekijkt na dit seizoen pas of het zinvol is om er nog een seizoen uit te persen. Of stopt hij net als collega Dirk Kuyt – vorig seizoen met de landstitel – op zijn hoogtepunt?”