Ajax lijkt haar eerste versterking voor het volgende seizoen binnen te hebben. Het Argentijnse Boca Juniors is namelijk akkoord gegaan met een bod van vijf miljoen euro op verdediger Lisandro Magallan.

Ajax wilde Magallán in de afgelopen wintertransferperiode al hebben, maar toen wilde de Argentijnse topclub hem absoluut niet kwijt. Men was bang voor een flater in de Copa Libertadores zonder de verdediger. Op dit moment is de clubleiding in Buenos Aires een stuk toeschietelijker.