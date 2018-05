8 SHARES Delen Tweet

Bij Vitesse is er dit seizoen één speler die de sterren van het dak speelt. Mason Mount werd ook na de laatste wedstrijd van het seizoen tegen AZ (5-0 winst) gekozen tot man van de wedstrijd. Nu kan de huurling rekenen op concrete interesse van Ajax.

Hij is zelfs al op de hoogte is van de Amsterdamse interesse. Dat meldt Voetbal International. Na dit seizoen keert hij in principe terug naar Chelsea. ‘De Arnhemmers hebben overigens wel het verzoek ingediend bij Chelsea om Mount opnieuw te huren, maar die kans lijkt zeer gering. Ook vanuit de Bundesliga is er belangstelling voor de middenvelder’, aldus VI.