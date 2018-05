7 SHARES Delen Tweet

Waar eerder Hakim Ziyech onder vuur lag bij de Ajax-fans is het nu de beurt aan Justin Kluivert. Het is de supporters namelijk geheel verkeerd gevallen dat hij de bestbetaalde speler wil worden van de Amsterdammers. Naar verluidt mikt de jonge buitenspeler op een nieuw contract met een salaris van maar liefst 1,5 miljoen euro per jaar. Zie hieronder enkele reacties.

Het is wel zonde wat betreft onderhandelingspositie dat het stadion nu de Cruijff ArenA gaat heten. De Justin Kluivert ArenA had em vast over de streep getrokken. — Gert (@goodguygert) 30 april 2018

Justin Kluivert wil best betaalde Ajacied worden, anders vertrekt hij. Hé vader Patrick, spreek eens een hartig woordje met hem. Dat moet je ook eerst de beste speler worden, lijkt me… — Theo Teitsma (@theoteitsma) 1 mei 2018