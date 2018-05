0 SHARES Delen Tweet

De kans is zeer groot dat Hakim Ziyech volgend seizoen voor een andere club dan Ajax speelt. In de zoektocht naar een vervanger kampen de Amsterdammers met enige twijfels. Lossen ze zijn vertrek intern op of halen ze een vervangers elders?

Voetbal International bericht op woensdag: “Ziyech heeft nog een contract tot 2021, maar zijn vertrekwens is intern bekend en medewerking is toegezegd. De zomer staat in het teken van het WK en een transfer. En voor Ajax in een nieuwe uitdagende puzzel. Twee jaar geleden had de club acht middenvelders tot zijn beschikking, maar werd na een slecht begin alsnog de conclusie getrokken dat de komst van Ziyech cruciaal was. Het verleden gaat zich mogelijk herhalen.”

Het blad gaat verder over de erfenis van de Marokkaan: “Jong Ajax werd afgelopen zaterdag kampioen van de Jupiler League, maar zonder een middenvelder met exceptionele creatieve klasse. In de huidige selectie zijn Frenkie de Jong, Carel Eiting, Lasse Schöne, Donny van de Beek, Noussair Mazraoui, Daley Sinkgraven en Siem de Jong opties voor de posities op het middenveld. De vraag is echter of een van deze spelers in de voetsporen van Ziyech kan treden, of dat het vizier op de transfermarkt moet worden gericht.”